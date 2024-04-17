Украинский беспилотник ударил по Мордовии МО РФ: средства ПВО сбили украинский БПЛА над Республикой Мордовия

Вооруженные силы Украины атаковали территорию Республики Мордовия утром 17 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. По данным ведомства, противник использовал беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Цель была поражена дежурными средствами противовоздушной обороны России.

Около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Мордовия, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об атаке украинского беспилотника в ночь на 17 апреля. Тогда дрон также сбили дежурные средства противовоздушной обороны. Никто из жителей региона не пострадал, разрушений зафиксировано не было. На место атаки прибыли оперативные службы.

До этого глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщал об объявлении угрозы атаки беспилотников на всей территории региона. БПЛА были замечены рядом с границей области. Система противовоздушной обороны была приведена в режим повышенной готовности.