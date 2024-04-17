Угроза атаки беспилотников объявлена в Липецкой области Артамонов: ПВО приведена в готовность из-за угрозы атаки БПЛА в Липецкой области

Фото: МО Украины

На территории Липецкой области объявлена угроза атаки беспилотников, предупредил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, система противовоздушной обороны приведена в режим повышенной готовности.

Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность, — написал глава области.

Артамонов напомнил, что сигнал тревоги носит информационный характер. Он призвал местное население соблюдать спокойствие и следить за сообщениями на официальных каналах правительства и МЧС.

Ранее режим опасности атаки беспилотников также ввели на территории Воронежской области, о чем передавал губернатор региона Александр Гусев. Как отмечал политик, средства ПВО готовы отражать нападение и контролируют ситуацию.

До этого о новой атаке Вооруженных сил Украины объявил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, под обстрел попало село Горналь Суджанского района. Глава региона подтвердил, что среди местных жителей обошлось без пострадавших.

Кроме того, беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Белгороде. Момент прилета дрона в многоэтажное здание попал на видео. На опубликованных кадрах было видно, как после попадания БПЛА в дом произошел взрыв и из окон начал валить черный дым. В результате атаки погиб мужчина.