Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области Губернатор Гусев: в Воронежской области введен режим опасности атаки БПЛА

Фото: МО Украины

Режим опасности атаки беспилотников введен на территории Воронежской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его информации, российские силы противовоздушной обороны находятся в боевой готовности.

Внимание! На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны РФ предупредило, что украинские военные попытались атаковать шесть российских регионов с помощью беспилотников. Под ударом оказались Курская, Тамбовская, Белгородская, Брянская и Липецкая области, а также Республика Мордовия. В общей сложности средства ПВО сбили 12 дронов.

До этого российское оборонное ведомство обнародовала данные об атаке ВСУ на Белгородскую область. В конце марта дежурные средства противовоздушной обороны сбили один беспилотник. После этого в министерстве информировали о еще одной атаке в регионе. В небе был уничтожен второй БПЛА.

Также в ночь на 31 марта губернатор Курской области Роман Старовойт объявлял о введенном режиме опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны были приведены в готовность, отмечал он.