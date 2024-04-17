Над Орловской областью сбили беспилотник Клычков: ПВО ночью сбила украинский БПЛА над Орловской областью

Фото: МО РФ

Дежурные средства ПВО в ночь на 17 апреля нейтрализовали украинский беспилотник над Орловской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, никто из жителей не пострадал, каких-либо разрушений зафиксировано не было. На месте работают оперативные службы, уточнил он.

Сегодня ночью на территории Орловской области средствами ПВО был сбит вражеский БПЛА. Пострадавших и повреждений объектов нет, — написал глава региона.

Ночью 17 апреля губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупреждал об угрозе атаки региона беспилотниками. Он призывал местное население соблюдать спокойствие и следить за сообщениями на официальных каналах правительства и МЧС.

Telegram-канал SHOT также сообщал, что жители крымского Джанкоя ночью слышали мощные взрывы в небе над городом. По данным канала, предварительно, работали системы ПВО. Местные власти и Минобороны РФ информацию не комментировали.

До этого в пресс-службе администрации Запорожской области информировали, что над Бердянском были сбиты две дальнобойные ракеты. Указывалось, что системы противовоздушной обороны поразили два снаряда Storm Shadow.