Стало известно, как российские войска продвинулись на юге ДНР Рогов: российские военные продвинулись на сотни метров под Урожайным в ДНР

Фото: МО РФ

Военнослужащим Вооруженных сил России удалось продвинуться на несколько сотен метров в районе поселка Урожайное на юге Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, противник заминировал данный участок на Времевском направлении на границе между Запорожской областью и ДНР.

Это несколько сотен метров, но этот участок был серьезно заминирован и оборонялся ВСУ, — заявил собеседник агентства.

Также ранее о продвижении российских войск в ДНР сообщил военкор Семен Пегов. По его словам, военнослужащие российской 9-й бригады 1-го армейского полка взяли под контроль поселок Первомайское.

До этого Рогов сообщил, что новому командующему подразделением «Юг» Вооруженных сил Украины Геннадию Шаповалову приказали оборонять в первую очередь Николаевскую и Одесскую области, а не Херсонскую. Он отметил, что российские войска не смогут добраться до этих регионов без взятия Херсона.

Ранее Министерство обороны России сообщило о взятии войсками более выгодных рубежей на Донецком направлении в зоне специальной военной операции. Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в районе Клещеевки и Красного.