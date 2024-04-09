Военкор Пегов рассказал о новых успехах российских сил в ДНР Военкор Пегов: российские силы взяли под контроль Первомайское в ДНР

Фото: МО РФ

Военкор Семен Пегов сообщил в Telegram-канале WarGonzo, что ВС РФ продвинулись в ДНР и взяли под контроль поселок Первомайское. По словам военкора, населенный пункт взят силами российской 9-й бригады 1-го армейского корпуса. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Поступают сообщения, что поселок Первомайское, за который долго шли ожесточенные бои, освобожден бойцами 9-й бригады 1-го АК, — написал Пегов.

По словам военкора, противник в последние дни «откатился» за западные окраины Первомайского, но сохранял присутствие постов наблюдения и малых групп. Чтобы затруднить зачистку поселка, украинская сторона вела огонь из «средств дальнего поражения». Пегов подчеркнул, что теперь российские силы «полностью контролируют территорию Первомайского».

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что колонна из нескольких грузовиков украинского подразделения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) была уничтожена под Часовым Яром. По его словам, в машинах находились десятки военнослужащих из состава 3-й бригады. Удар нанесен силами ВКС. В Минобороны России не прокомментировали данную информацию.