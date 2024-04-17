Названы новые регионы, которые ВСУ готовятся оборонять от ВС России Рогов: ВСУ готовятся к обороне Одессы и Николаева

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Новому командующему подразделением «Юг» Вооруженных сил Украины Геннадию Шаповалову приказали оборонять в первую очередь Николаевскую и Одесскую области, а не Херсонскую, рассказал ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он объяснил, что ВС России не смогут добраться до этих регионов без взятия Херсона. Вероятно, приказ ВСУ говорит о подготовке к отступлению из этого региона, добавил Рогов.

Сейчас Шаповалов стал главой командования «Юг» ВСУ. Ему поставлена задача по выстраиванию и обеспечению качественной обороны Николаевской и Одесской областей, а не Херсонской области, правобережная часть которой находится под контролем Киева. Чтобы дойти до Николаева и Одессы, нужно освободить всю Херсонскую область. Возможно, это подготовка отхода с ее территории, — объяснил Рогов.

Ранее глава украинской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольной Украине части Херсонской области прогремели взрывы. По его словам, в результате происшествий был поврежден объект критической инфраструктуры. По его словам, под удар также попал газопровод.