В результате взрывов в подконтрольной Украине Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале глава украинской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, под удар также попал газопровод.
Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и газопровода, — написал Прокудин, отметив, что утечка газа ликвидирована.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что два человека погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины на регион. По его данным, украинская армия обстреляла город Каховку и село Царское. В результате атаки также пострадал пожилой мужчина, его с осколочными ранениями доставили в больницу.
Ранее Федеральная служба безопасности сорвала высадку диверсантов Вооруженных сил Украины на Тендровской косе в Херсонской области. По данным ведомства, операция ВСУ была спланирована кураторами из Великобритании. В ходе боевых столкновений украинский десант был ликвидирован. Кроме того, отметили в службе, один солдат был взят в плен.
Представители ФСБ отметили, что десант ВСУ курировало подразделение Специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS). Там подчеркнули, что данный факт говорит о непосредственной вовлеченности Лондона в украинский конфликт.