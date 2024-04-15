В Херсонской области заявили о повреждении критической инфраструктуры Глава Херсонской ОВА сообщил о повреждении критической инфраструктуры

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В результате взрывов в подконтрольной Украине Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале глава украинской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, под удар также попал газопровод.

Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и газопровода, — написал Прокудин, отметив, что утечка газа ликвидирована.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что два человека погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины на регион. По его данным, украинская армия обстреляла город Каховку и село Царское. В результате атаки также пострадал пожилой мужчина, его с осколочными ранениями доставили в больницу.

Ранее Федеральная служба безопасности сорвала высадку диверсантов Вооруженных сил Украины на Тендровской косе в Херсонской области. По данным ведомства, операция ВСУ была спланирована кураторами из Великобритании. В ходе боевых столкновений украинский десант был ликвидирован. Кроме того, отметили в службе, один солдат был взят в плен.

Представители ФСБ отметили, что десант ВСУ курировало подразделение Специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS). Там подчеркнули, что данный факт говорит о непосредственной вовлеченности Лондона в украинский конфликт.