Российская армия продвинулась на одном из направлений в зоне СВО Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении в зоне специальной военной операции на Украине, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, российские войска нанесли удар по позициям украинской армии в районе Клещеевки и Красного.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 67-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красное Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Как подчеркнули в Минобороны, потери ВСУ составили более 460 военных, два танка, восемь автомобилей и две боевые машины пехоты. Кроме этого, российская армия уничтожила гаубицу М777 производства США и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Также были ликвидированы две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и артиллерийская установка «Акация».

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Часов Яр остается одним из основных направлений наступления ВС РФ в зоне спецоперации. По его мнению, затем российские войска двинутся в сторону Краматорска, расположенного в 45 км севернее Часова Яра. Журналист считает, что ВСУ понимают опасность для себя и пытаются сдерживать натиск ВС РФ.