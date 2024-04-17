Стало известно о попытках Украины завербовать наемников в Южной Корее РИА Новости: Украина рассчитывает завербовать наемников в Южной Корее

Фото: МО Украины

Правительство Украины активно пытается вербовать наемников в Южной Корее, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы популярного южнокорейского интернет-сообщества. Там появилось сообщение о наборе сотрудников в одну украинскую боевую группу, «специалистам» должно быть от 20 до 35 лет. Кроме того, от них требуется минимальная физическая форма и «общая адекватность».

Согласно публикации, «профессиональная подготовка», под которой подразумеваются навыки боевого медика, инженера, оператора беспилотников или снайпера, является необязательной. Однако ее наличие увеличивает шансы трудоустройства для «специалистов». Также необязательным является знание иностранных языков, а в условиях приема наряду с «подписанием контракта» указана «мобилизация».

В сообщении о наборе «специалистов» прописан контакт в Telegram для связи. Публикация в южнокорейском интернет-сообществе набрала более 26 тысяч просмотров. Однако пользователи оставили большое число скептических комментариев под ней.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе подконтрольного Украине города Орехова в Запорожской области были замечены польские наемники численностью до роты. Они пополнили ряды украинских войск.