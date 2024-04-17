Офицеры ВСУ заявили о риске краха на фронте этим летом Politico: ВСУ опасаются краха на фронте летом 2024 года

Фото: МО Украины

Линия обороны может обвалиться этим летом из-за преимуществ российских войск, заявили Politico высокопоставленные офицеры украинской армии на условиях анонимности. По их словам, Вооруженные силы РФ имеют преимущество в численности войск и вооружении, поэтому смогут «прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках». Офицеры при этом отметили, что рассчитывать на вероятные ошибки России — это не стратегия.

Офицеры (ВСУ. – NEWS.ru) заявили о большом риске обрушения линии фронта там, где российские генералы решат сосредоточить свое наступление, — говорится в материале.

Собеседники издания встревожены тем, что решимость ВСУ сопротивляться ослабнет, а моральный дух солдат будет подорван из-за острой нехватки припасов. Politico отмечает, что на Украине фактически не осталось тех, кто готов идти сражаться на передовую.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина стала заложником внутриполитической борьбы в США, где республиканцы задерживают военные поставки Киеву. По его мнению, ситуация может стать хуже, а проблему могут решить только выборы американского президента, но до них еще далеко.

Politico ранее писало, что ряд министров иностранных дел стран НАТО «неоднозначно отреагировали» на предложение генсека Альянса Йенса Столтенберга создать новый фонд помощи Украине в $100 млрд. В ответ на эту инициативу некоторые главы МИД «закатили глаза».