Кличко сделал неудобное заявление о положении Украины из-за США Кличко: Украина стала заложником политических амбиций республиканцев в США

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Виталий Кличко

Украина стала заложником внутриполитической борьбы в США, где республиканцы задерживают военные поставки Киеву, заявил мэр Киева Виталий Кличко новостному порталу The Daily Beast. По его мнению, ситуация может стать хуже, а проблему могут решить только выборы американского президента, но до них еще далеко.

Сегодня мы видим, что республиканцы блокируют поставки оружия Украине. Мы слышим риторику [экс-президента США Дональда] Трампа. Это все результат избирательной кампании, — сказал он.

Ранее председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что Киев неизбежно потерпит поражение в военном конфликте с Москвой, если Вашингтон не возобновит оказание военной помощи.

Также сообщалось, что палата представителей может рассмотреть законопроект, предусматривающий выделение Украине $60 млрд уже в апреле. В этом случае Конгресс США согласует его уже осенью.

До этого директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак констатировала, что иностранная помощь напрямую влияет на жизнеспособность Украины. По ее словам, в том числе важное значение имеет финансовая поддержка США. Между тем сам МВФ приступил уже к третьему пересмотру схемы программы помощи Украине.