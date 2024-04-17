Снайперы ВС РФ показали «мастер-класс» ВСУ: новости СВО на утро 17 апреля

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Десантники Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады уничтожили опытного снайпера ВСУ и его группу прикрытия на Артемовском участке, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, российским военным удалось взять в плен группу эвакуации противника из четырех человек.

Попытка эвакуации закончилась для украинских бойцов провалом. Группа украинских солдат попала в засаду и в полном составе была захвачена уссурийскими десантниками, констатировали в оборонном ведомстве.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 16 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Над крымским Джанкоем прозвучали взрывы

Telegram-канал SHOT сообщил, что жители крымского Джанкоя слышали мощные взрывы в небе над городом. По данным канала, предварительно, работает система ПВО. Местные власти и Минобороны РФ информацию не комментировали.

Как рассказали SHOT очевидцы, сразу несколько громких хлопков были слышны в районе четырех часов утра. Канал уточнил, что после этого в поле недалеко от местного аэродрома начался пожар, его причина неизвестна.

Фото: МО Украины

В США заявили, что Украина проигрывает не из-за отсутствия помощи от США

Отсутствие помощи со стороны Соединенных Штатов не является первопричиной, из-за которой Украина проигрывает в противостоянии с Россией, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс. По его словам, реальное объяснение заключается в доминировании российской армии над ВСУ как в человеческих ресурсах, так и в производстве артиллерии.

Как отметил бизнесмен, США не могут повлиять на уничтожение украинской инфраструктуры, так как Вашингтон не имеет ресурсов для производства достаточного количества систем ПВО. И если конгресс одобрит запрос на выделение нового пакета помощи киевским властям, то это ничего не изменит.

Харьков станет столицей «другой Украины»

Харьков может стать столицей «другой Украины» после того, как его займет Россия, заявил украинский политолог Андрей Золотарев. В качестве аргумента эксперт привел пример столетней давности, напомнив, что именно в Харькове обосновались украинские коммунисты.

Фото: МО РФ

ВКС России ударили по украинскому Нью-Йорку

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла бомбовый удар по подконтрольному Украине поселку Нью-Йорк. По данным канала, в населенном пункте, до 2021 года именовавшемся Новгородское, была замечена концентрация подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Канал отмечает, что сосредоточение войск накрыли авиабомбами РБК-500. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Белый дом вновь отказался посылать войска на Украину

США не будут принимать на себя «боевую роль» на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя раннее заявление Владимира Зеленского о неоказании Вашингтоном помощи Киеву в тот момент, когда эта помощь была оказана Израилю. Спикер напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что нога американского солдата не ступит на землю Украины.

Украинский генерал назвал причину проблем ВСУ под Часовым Яром

Массовое использование дронов российскими военными практически лишило Вооруженные силы Украины (ВСУ) шансов использовать под Часовым Яром боевую технику, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос. По его словам, проблем добавляют средства РЭБ армии РФ.

В пример военный привел тот факт, что БПЛА стоимостью до $2 тысяч может вывести из строя бронетехнику за $20 тысяч. Этот нюанс заметно усложняет ситуацию для ВСУ, констатировал отставной генерал.

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