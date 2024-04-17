Российские снайперы показали «мастер-класс» ВСУ на Артемовском участке Минобороны: десантники ВС РФ уничтожили снайпера ВСУ на Артемовском участке

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Десантники Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады уничтожили опытного снайпера ВСУ и его группу прикрытия на Артемовском участке, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, российским военным удалось взять в плен группу эвакуации противника из четырех человек.

Лишь на пятые сутки ожидания наблюдатель заметил снайперскую пару ВСУ и ее группу прикрытия. В результате снайперской дуэли был ликвидирован опытный снайпер одного из спецподразделений ВСУ и его группа прикрытия, состоявшая из семи человек, — информировали в Минобороны.

Попытка эвакуации закончилась для украинских бойцов провалом. Группа украинских солдат попала в засаду и в полном составе была захвачена уссурийскими десантниками, констатировали в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что снайперы Вооруженных сил России сбили в зоне СВО американский беспилотник Puma, а во время эвакуации группы БПЛА ликвидировали 24 солдата ВСУ, в числе которых были наемники. Редкий дрон отправили на изучение.

До этого снайперские пары Ивановского соединения ВДВ сорвали ротацию подразделений ВСУ к северу от Артемовска, уничтожив взвод противника. Десантники ежедневно уничтожают живую силу украинской армии, это происходит в те моменты, когда они пытаются малыми группами заходить на свои позиции для ротации, пояснили в ведомстве.