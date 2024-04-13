Снайперы в зоне СВО сбили редкий дрон и уничтожили 24 бойца ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Снайперы Вооруженных сил России сбили в зоне СВО американский беспилотник Puma, а во время эвакуации группы БПЛА ликвидировали 24 солдата ВСУ, в числе которых были наемники, рассказал ТАСС руководитель боевой группы, получивший ранение в ходе столкновения. Редкий беспилотник отправили на изучение, уточнил он. Снайпера представили к высокой государственной награде.

Беспилотники сбиваем довольно часто, но верхом считаю Puma, потому что за него на меня вышло 24 человека, мы их всех отработали, сам я получил тяжелое ранение, — сказал военнослужащий.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в районе подконтрольного Украине города Орехова в Запорожской области замечены польские наемники численностью до роты. По его словам, бойцы пополнили ряды ВСУ несколько дней назад.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что Вооруженные силы Украины с начала этого года потеряли свыше 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц вооружения, что почти в три раза выше показателей за аналогичный период 2023 года.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж сделает все, чтобы Россия не победила в конфликте на Украине. По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск в зону СВО, но консенсуса по этому вопросу достичь пока не удалось.