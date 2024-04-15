Военкоры обнаружили новую группировку ВС России в зоне СВО «Военкоры Русской Весны»: в зоне СВО появилась шестая группировка войск «Север»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны» обнаружили в сводках Минобороны, что с 14 апреля в зоне СВО фигурирует шестая группировка войск ВС России «Север». Военнослужащие в ее составе ведут бои на границе России в Белгородской, Курской и Брянской областях.

С сегодняшнего дня в сводках Минобороны впервые появилась группировка войск «Север», действующая на границе России в Белгородской, Курской и Брянской областях, — говорится в сообщении.

Ранее Белгородская область подверглась серии массированных атак со стороны ВСУ. Украинская армия использовала беспилотники и тактический ракетный комплекс «Точка-У». Военкор Александр Коц уточнил, что ответственность за атаки на российское приграничье взяли на себя «Русский добровольческий корпус»(организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

До этого Telegram-канал WarGonzo сообщил, что украинские вооруженные силы попытались проникнуть на территорию Курской области, со стороны ВСУ выдвинулись около 50 человек, среди них бойцы «Русского добровольческого корпуса». По информации канала, боевые действия развернулись неподалеку от населенного пункта Теткино. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.