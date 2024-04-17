«Это неизбежно»: в Киеве раскрыли, столицей какой страны станет Харьков Золотарев: Харьков может стать столицей проекта «другая Украина»

Фото: МО Украины

Харьков может стать столицей «другой Украины» после того, как его займет Россия, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу Politeka. В качестве аргумента эксперт привел пример столетней давности, напомнив, что именно в Харькове обосновались украинские коммунисты.

Надеюсь, Харьков останется украинским. Не дай Бог, мы потеряем Харьков, тогда будет открываться возможность для этого пресловутого проекта «Другая Украина» Я об этом говорил еще зимой: да, это неизбежно. Русские получили окно возможностей, и они это окно возможностей постараются использовать, — резюмировал аналитик.

Ранее герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что боевые действия в районе Харькова могут стать роковыми для ВСУ. Он не исключил, что в случае взятия ВС РФ Харькова под контроль Украина окончательно потеряет возможность сопротивляться. Так он отреагировал на слова главкома ВСУ Александра Сырского, который назвал вероятное решение снова наступать на город провальным для российской армии.

До этого член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков рассказал NEWS.ru, что Харьков и ряд других городов Украины необходимо вернуть в состав РФ, так как там живут преимущественно русские. По его словам, в единстве русского народа заключается его сила.