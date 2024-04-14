Часов Яр возьмут к 9 мая? Что сказал Сырский, как идет наступление ВС РФ

Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утверждает, что власти России поставили ВС РФ задачу освободить Часов Яр до 9 мая. Что об этом известно, какова ситуация сейчас в Часове Яре, что говорят военные эксперты?

Что сказал Сырский, какова ситуация в Часове Яре

Главком ВСУ сообщил, что российские войска сосредотачивают усилия на прорыве украинской обороны к западу от города Бахмута (Артемовск). Цель России, по его словам, — «выйти до канала Северский Донец — Донбасс, овладеть населенным пунктом Часов Яр и создать условия для дальнейшего наступления в направлении Краматорска».

ВС РФ помогает теплая сухая погода, которая сделала большинство открытых участков местности пригодными для движения танков. Сырский признал, что российской пехоте удалось зайти в Часов Яр в микрорайоне Новый.

«Вместе с тем угроза остается актуальной с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войска занять Часов Яр до 9 мая», — утверждает Сырский в своем Telegram-канале.

Он не указал источников своей информации. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно о бегстве командования ВСУ из Часова Яра

Аналитик Инна Ямбулатова заявила в эфире телеканала «Звезда», что из Часова Яра началась эвакуация командного состава.

Как пишет Telegram-канал «Дневник десантника», 3-я штурмовая бригада ВСУ, сформированная на основе боевиков «Азова» (организация признана террористической, деятельность в РФ запрещена), отказалась выполнить приказ главкома ВСУ генерала Сырского, который хотел отправить ее на удержание укреплённых позиций в Часове Яре. Ранее 3-ю ОШБр отправляли на удержание Авдеевки.

Тот же источник сообщает, что ВСУ якобы перекрыли выезды из Часова Яра для мирного населения, эвакуация невозможна.

Фото: МО Украины

Как идет наступление ВС РФ на Часов Яр

По данным военкоров и аналитических источников, ВС РФ атакуют Часов Яр с трех направлений. Город обходят с севера, по направлению от Берховского водохранилища к поселку Григоровка, и с юга, где российские войска вышли на берег канала Северский Донец — Донбасс. Одновременно развивается удар вдоль автодороги О0506.

Как пишет 14 апреля Telegram-канал WarGonzo, к северу от Клещеевки у ВС РФ есть «тактические успехи».

По украинским войскам наносятся артиллерийские и воздушные удары. Как сообщает Telegram-канал «Треугольник ЛНР», минувшей ночью и под утро ВС РФ активно и, по предварительным данным, эффективно нанесли удары по скоплениям ВСУ в Селидово, Часове Яре и Константиновке.

Часов Яр из-за своего расположения и рельефа обладает значительным стратегическим значением. Как пишет американский Институт исследования войны (ISW), наступательная операция в Часове Яре открывает перед ВС РФ перспективы для значительного оперативного продвижения, под угрозой Константиновка и Дружковка.

Командир украинского батальона беспилотников «Ахиллес» Юрий Федоренко рассказал The Financial Times, что потеря Часова Яра позволит ВС РФ взять под огневой контроль Константиновку, Дружковку и Краматорск и даст России плацдарм для нового наступления.

Что говорят эксперты о битве за Часов Яр

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук подчеркнул в беседе с Lenta.ru, что ВСУ будут держать Часов Яр до последней возможности.

«Для ВСУ потеря Часова Яра — это, во-первых, имиджевая потеря, во-вторых, это оперативная потеря, так как с падением Часова Яра полностью нарушается устойчивость обороны ВСУ на направлении Краматорск — Славянск. Им придется маневрировать, отводить войска, что не позволит им где-то закрепиться», — считает он.

Аналитик Инна Ямбулатова указывает, что за линией обороны ВСУ начинаются фактически ничем не закрытые поля.

«По большому счету это и есть начало фактически разгрома», — объявила она в эфире телеканала «Звезда».

«Царьград» приводит мнение ветерана боевых действий, руководителя холдинга структур безопасности «Русь» Романа Насонова, который считает, что освобождение Часова Яра станет «очень большой победой».

«При этом неважно, побежит ли враг через неделю или через три», — отметил Насонов.

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