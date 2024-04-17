Миллиардер возразил доводам о причинах проигрыша Украины в конфликте Миллиардер Сакс: Украина проигрывает не из-за отсутствия помощи со стороны США

Фото: МО Украины

Отсутствие помощи со стороны Соединенных Штатов не является первопричиной, из-за которой Украина проигрывает в противостоянии с Россией, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети Twitter (X). По его словам, реальное объяснение заключается в доминировании российской армии над ВСУ как в человеческих ресурсах, так и в производстве артиллерии.

Причина не в бездействии конгресса в отношении дальнейшего финансирования. Причина в том, что у России больше человеческих ресурсов, чем у Украины; она производит больше артиллерии, чем Запад; и имеет превосходство в воздухе, — сказал Сакс.

Как отметил бизнесмен, США не могут повлиять на уничтожение украинской инфраструктуры, так как Вашингтон не имеет ресурсов для производства достаточного количества систем ПВО. И если конгресс одобрит запрос на выделение нового пакета помощи киевским властям, то это ничего не изменит.

Что он позволит, так это набить множество карманов, возможно, в последний раз, что и является настоящей целью, — констатировал миллиардер.

Ранее отставной украинский генерал Сергей Кривонос указал, что массовое использование дронов российскими военными практически лишило Вооруженные силы Украины шансов использовать под Часовым Яром боевую технику. По его словам, проблем добавляют средства РЭБ армии РФ.