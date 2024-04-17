«Другая битва»: в США объяснили, почему не будут воевать на Украине Кирби: США не будут брать на себя «боевую роль» на Украине

Фото: МО Украины

Соединенные Штаты не будут принимать на себя «боевую роль» на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя раннее заявление Владимира Зеленского о неоказании Вашингтоном помощи Киеву в тот момент, когда эта помощь была оказана Израилю. Спикер напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что нога американского солдата не ступит на землю Украины.

Это совершенно другая битва Соединенные Штаты не будут брать на себя боевую роль в войне на Украине, — указал представитель Белого дома.

Ранее президент Владимир Зеленский признал, что у Украины нет шансов на победу без военной помощи США. По его словам, соотношение объема украинских снарядов к российским составляет 1:10, и в такой ситуации Киев едва ли сможет выстоять. При этом он отметил, что Украина не намерена вести переговоры с Россией, потому что ее руководство «не хочет мира»: Киев готов обсуждать разрешение украинского кризиса с лидерами других стран, но не с Москвой.

До этого сообщалось, что США не обладают запасным планом военной поддержки Украины, кроме транша на $60 млрд, который до сих пор остается замороженным в конгрессе. Президентская администрация, как утверждается, все больше разочаровывается в республиканцах. На этом фоне растут опасения российских успехов в зоне СВО, которые в Вашингтоне ожидают в ближайшие недели.