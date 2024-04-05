В ВСУ назвали сложной ситуацию у Часова Яра: новости СВО на вечер 5 апреля

Фото: МО Украины

Ситуация в районе Часова Яра остается очень сложной для ВСУ, сообщил агентству Reuters представитель восточного командования Вооруженных сил Украины Андрей Задубинный. По его словам, бои там продолжаются.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что бойцы Вооруженных сил России вошли в пригород Часова Яра, расположенного в Донецкой Народной Республике. По его словам, украинские военные за год возвели в городе серьезный укрепрайон, поэтому российские военнослужащие продвигаются выверенно, а сам город заминирован.

Гагин уточнил, что от российских позиций до самого города остается около полукилометра. Он подчеркнул, что у противника «было около года для подготовки к этому штурму» и он подготовился.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к утру 5 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Что говорят военкоры о ситуации у Часова Яра?

Военный корреспондент Александр Коц считает, что попытка захода в Часов Яр по единственной дороге была бы самоубийственной для российских военнослужащих. Военкор выразил уверенность, что как только ВС РФ закрепятся на восточной окраине Часова Яра, они смогут начать подтягивать северный и южный фланги и уже после этого появится возможность взять город в клещи.

Он убежден, что военным нужно продавливать Богдановку, а также двигаться от Красного, чтобы заходить с юго-востока. Коц считает, что пока не стоит торопиться с заявлениями о закреплении российских подразделений на окраинах Часова Яра.

«Аллигаторы» растерзали ВСУ под Купянском

Ударная группа армейской авиации ВКС РФ поразила опорный пункт и скопление солдат ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны России. Экипажи вертолетов нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика. В операции также участвовали транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.

«Ударная группа армейской авиации ВКС в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52 „Аллигатор“, транспортно-боевого вертолета Ми-35М и многоцелевого вертолета Ми-8 поразила опорный пункт и скопление живой силы противника на Купянском направлении в зоне проведения СВО», — сообщили в ведомстве.

Фото: МО РФ

Сколько бойцов ВСУ сдались в плен за неделю?

Семь украинских военнослужащих сдались в плен бойцам Вооруженных сил России, сообщается в свежей сводке Минобороны РФ. Такие данные привели в ведомстве за период с 31 марта по 5 апреля 2024 года.

Военнослужащие России установили контроль над Водяным на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, населенный пункт взяли бойцы подразделения группировки войск «Центр». Кроме того, военные продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ и заняли более выгодные рубежи.

ВС РФ в период с 31 марта по 5 апреля нанесли 39 групповых ударов по украинским оборонным предприятиям и объектам энергетической инфраструктуры. Целями ударных миссий стали также пункты временной дислокации ВСУ, средства ПВО, склады и базы горючего. Атаки выполнялись дальнобойным и высокоточным оружием, а также БПЛА.

В Киеве почувствовали наступление критического момента

Для Украины наступает критический момент на фоне нехватки вооружений в армии и неспособности Конгресса США одобрить выделение пакета помощи Киеву, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он назвал главной проблемой время и подчеркнул важность выделения новых ассигнований. По словам Ермака, особенно важно получить дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) и ракеты для ЗРК Patriot.

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что реальное положение дел в экономике Украины с каждым днем все очевиднее показывает неспособность нынешней власти обеспечить базовые потребности населения страны. По его словам, разрыв между «победной» повесткой и положением этой страны ежедневно усиливается, вопреки заверениям киевских властей об экономических успехах.

Украина может получить дроны для ударов по Уралу и Заполярью

Украина в этом году может применить дроны с дальностью полета до двух тысяч километров для ударов по российским арктическим базам и Уралу, сообщает Bild. Выпуском таких БПЛА займутся сразу десять производителей. Согласно данным издания, в 2024 году десять украинских производителей собираются поставить на вооружение беспилотники, способные пролетать до 2,5 тысяч километров.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что основным дальнобойным беспилотником России в зоне специальной военной операции на Украине является «Герань-2», способный преодолевать сотни километров. Он подчеркнул, что кроме известных дронов на вооружении ВС РФ есть и разведывательные БПЛА «Орион», а также «Иноходец», который может выполнять ударные функции.

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