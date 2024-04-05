Теракт в «Крокус Сити Холле»: последние новости 5 апреля, интересные факты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следствие получило данные о возможной связи теракта в «Крокус Сити Холле» с проведением спецоперации, а семьи погибших подали новое заявление в СК РФ с требованием возбудить уголовное дело против владельцев концертного зала. Какие еще последние новости известны о трагедии сегодня?

Что известно о связи между терактом в «Крокусе» и СВО

Сотрудники следственных органов в мобильных телефонах обвиняемых по делу о теракте обнаружили скриншоты изображений входов в «Крокус» и подъездных путей, которые были отправлены одним из соучастников 24 февраля 2024 года, в годовщину начала спецоперации.

«Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции», — пояснили в СКР.

Кто мог организовать и финансировать теракт в «Крокусе»

Следователи проверяют представителей исламистских террористических организаций на причастность к организации и финансированию атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл», также проверяется причастность спецслужб Украины.

«Продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций», — уточнили в СК РФ.

В Следственном комитете также уточнили, что при изучении телефонов обвиняемых были обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно об иске пострадавших к владельцам «Крокуса»

Юристы семей погибших и пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» подали новое заявление в Следственный комитет России, заявил адвокат Игорь Трунов. Близкие жертв требуют возбудить уголовное дело против владельцев площадки.

«Изложены дополнительные аргументы виновности владельцев „Крокус Сити Холла“», — сказал юрист.

Речь идет об уголовной статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Свою подпись в иске поставили 19 человек.

Согласно последним данным, в результате теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле» погибли 144 человека, включая шестерых детей. Соцфонд назначил 66 пенсий по потере кормильца родным погибших в «Крокусе».

Какие материалы применялись при отделке «Крокуса»

В пресс-службе Crocus Group прокомментировали сообщения о том, что стены зрительного зала якобы могли быть отделаны горючими материалами. Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что материалы, из которых была выполнена отделка стен зрительного зала «Крокус Сити Холла», могли способствовать стремительному распространению огня.

«Материалы, с использованием которых строился „Крокус Сити Холл“, соответствуют всем стандартам качества, следствию предоставлена соответствующая документация. Компания Crocus Group на данный момент активно сотрудничает с правоохранительными органами», — заявили в компании.

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