В СК нашли связь между терактом в «Крокусе» и проведением СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники следственных органов завладели данными из мобильных телефонов обвиняемых в теракте в подмосковном «Крокусе», несмотря на то что фигуранты пытались уничтожить смартфоны, говорится в Telegram-канале Следственного комитета. В годовщину начала СВО, 24 февраля 2024-го, один из соучастников по указанию куратора нашел и отправил ему скриншоты изображений входов в «Крокус» и подъездных путей.

Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции, — пояснили в СКР.

Кроме того, в телефонах террористов обнаружили фотографии людей с украинскими флагами.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В зал ворвались вооруженные автоматами мужчины и начали расстреливать людей в упор, устраивая при этом пожар. Общее число жертв трагедии, по последним данным СКР, составляет 145 человек. Тела 84 опознанных погибших уже выдали родственникам.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона тщательно проведет расследование теракта в «Крокус Сити Холле» и не даст повода его организаторам зацепиться за какие-либо неточности. По ее словам, такого подхода требует память о погибших.

Директор Службы внешней разведки Николай Патрушев ранее сообщил, что следы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам. Он добавил, что Украина полностью контролируется США.