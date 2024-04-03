Патрушев рассказал, куда ведут следы теракта в «Крокусе» Патрушев: следы теракта в «Крокусе» ведут к подконтрольным США спецслужбам Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Следы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает РИА Новости. Он добавил, что Украина полностью контролируется США.

Нам пытаются навязать, что террористический акт был совершен не киевским режимом, а сторонниками радикальной исламской идеологии. <...> Его следы ведут к украинским спецслужбам. Но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США, — сказал Патрушев.

Патрушев также напомнил, что преступники, совершившие теракт в «Крокусе», а также их пособники арестованы при попытке прорыва к государственной границе России, где с украинской стороны готовилось «окно для перехода». По его мнению, необходимо учитывать, что ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) «Аль-Каиду» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и другие террористические организации создал Вашингтон.

При этом анонимные американские чиновники сообщили, что США за две недели до теракта в «Крокус Сити Холле» предупредили власти России, что именно концертный зал может стать целью. По их словам, Штаты передали эти данные за день до того, как американское посольство в Москве распространило предупреждение о возможном теракте в российской столице в марте.

Информация о причастности Украины могла стать для некоторых россиян поводом отомстить. Большинство желающих начать службу по контракту в Вооруженных силах РФ за последнюю неделю называли основным мотивом желание отплатить за погибших при теракте.