Украину уличили в подготовке ударов дронами по Уралу и Заполярью Bild: Украина может получить дроны для атак на Урал и Заполярье

Фото: МО Украины

Украина в этом году может применить дроны с дальностью полета до двух тысяч километров для ударов по российским арктическим базам и Уралу, сообщает Bild. Выпуском таких БПЛА займутся сразу десять производителей.

В издании отметили, что из-за отсутствия ракет большой и средней дальности Украина полностью переходит на удары беспилотниками. Украинское государственное конструкторское бюро «Луч» ведет разработку БПЛА с дальностью действия 3,3 тысячи километров. Согласно данным Bild, в 2024 году десять украинских производителей собираются поставить на вооружение беспилотники, способные пролетать до 2,5 тысяч километров.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 5 апреля российские системы ПВО сбили 53 беспилотника, запущенных украинскими военными по объектам в пяти областях России. 40 дронов было перехвачено или сбито в Ростовской области. Также попытке атаки подверглись Саратовская (один БПЛА), Курская (один БПЛА), Белгородская (один БПЛА) области и Краснодарский край (шесть БПЛА).

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что ВСУ использовали более 40 БПЛА для атаки по региону. В результате в области есть проблемы с подачей электричества, повреждена электроподстанция. По его информации, жертв нет.