Российские «Аллигаторы» поразили скопление ВСУ на Купянском направлении МО РФ: ударная авиация поразила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Ударная группа армейской авиации ВКС РФ поразила опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что экипажи вертолетов нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика.

Ударная группа армейской авиации ВКС в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевого вертолета Ми-35М и многоцелевого вертолета Ми-8 поразила опорный пункт и скопление живой силы противника на Купянском направлении в зоне проведения СВО, — сообщили в ведомстве.

Накануне стало известно, что подразделения Вооруженных сил России улучшили позиции на Купянском направлении. В Министерстве обороны заявили, что российские войска нанесли удары по позициям украинской армии в районе населенных пунктов Райгородка, Розовка, Жовтневое и Терны. ВСУ потеряли на этом участке фронта до 125 военных и четыре автомобиля.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что бойцы ВС РФ вошли в пригород Часова Яра, расположенного в Донецкой Народной Республике. По его словам, украинские военные за год возвели в городе серьезный укрепрайон, поэтому российские военнослужащие продвигаются выверенно, а сам город заминирован.