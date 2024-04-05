Названо количество сдавшихся в плен за неделю украинских военных Минобороны РФ: в течение недели сдались в плен семь украинских военнослужащих

В плен вооруженным силам России сдались семь украинских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России. Такие данные привели в ведомстве за период с 31 марта по 5 апреля 2024 года.

В течение недели сдались в плен семь украинских военнослужащих, — говорится в сообщении.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что некоторые взятые российскими бойцами в плен солдаты ВСУ просят гражданство РФ. По его словам, российские паспорта уже получил уроженец Донбасса Валерий Шевченко, который добровольно перешел на сторону ВС России.

Тем временем российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Водяное на Авдеевском направлении в ДНР. По данным Минобороны, его взяли бойцы подразделения группировки войск «Центр». ВС РФ продвигаются вглубь обороны ВСУ и заняли более выгодные рубежи.

Также в российской военном ведомстве сообщили, что ВС РФ в период с 31 марта по 5 апреля нанесли 39 групповых ударов по украинским оборонным предприятиям и объектам энергетической инфраструктуры. Целями ударных миссий стали также пункты временной дислокации ВСУ, средства ПВО, склады и базы горючего. Атаки выполнялись дальнобойным и высокоточным оружием, а также БПЛА.