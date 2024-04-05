Минобороны объявило о взятии нового населенного пункта в ДНР МО РФ: российские военные взяли Водяное на Авдеевском направлении

Фото: МО РФ

Военнослужащие Вооруженных сил России установили контроль над Водяным на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, населенный пункт взяли бойцы подразделения группировки войск «Центр». Кроме того, военные продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ и заняли более выгодные рубежи.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей, — заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике шести бригад противника на Авдеевском направлении. Также было отражено 39 контратак ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Новгородское, Бердычи, Тоненькое, Уманское и Первомайское.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа Z» сообщал, что украинское командование начало стягивать резервы для контратаки в районе Часова Яра на севере ДНР. Уточнялось, что противник применяет большое количество FPV-беспилотников и готовится к активной обороне.