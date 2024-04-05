Раскрыты цели десятков ударов ВС России за прошедшую неделю МО: ВС России нанесли 39 ударов по объектам энергетики Украины и военным заводам

Фото: МО РФ

Российские войска в период с 31 марта по 5 апреля нанесли 39 групповых ударов дальнобойным, высокоточным оружием и БПЛА по украинским оборонным предприятиям и объектам энергетической инфраструктуры, передает пресс-служба Минобороны России. Уточняется, что целями ударных миссий также стали пункты временной дислокации ВСУ, средства ПВО, склады и базы горючего.

Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены, — подчеркивается в заявлении.

Ранее в пресс-службе «Укрэнерго» сообщили, что в результате ударов в ночь на 5 апреля в Одесской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В компании не уточнили, по каким именно целям были нанесены удары, но подчеркнули, что отключений света после этого не последовало.

До этого крупнейший украинский энергохолдинг ДТЭК подтвердил, что лишился порядка 80% генерирующих мощностей. В компании назвали ситуацию тяжелой и уточнили, что из строя выведены пять из шести тепловых электростанций.

Минобороны 31 марта отчиталось об успешных ударах по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины. Также целью ВС России стали оборонные предприятия, их работа была нарушена.