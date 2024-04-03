Стало известно о необычной просьбе пленных солдат ВСУ Командир «Ахмата» Алаудинов: ряд пленных солдат ВСУ попросили гражданство РФ

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Некоторые взятые Россией в плен солдаты ВСУ просят российское гражданство, рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, которые приводит РИА Новости, паспорт РФ уже получил уроженец Донбасса Валерий Шевченко, который добровольно перешел на сторону ВС России.

Этот боец, который получил гражданство РФ, он сдался еще в прошлом году, он попросил гражданство России и обратился к Владимиру Владимировичу [Путину] с просьбой не отдавать его на ту сторону. У нас несколько таких бойцов, которые просили тогда гражданство, я так думаю, что с ними тоже вопрос будет решен, — сказал Алаудинов.

Как подчеркнул Алаудинов, Россия борется не с украинским народом. Речь идет о тех, кто готов сложить оружия и сдаться в плен для спасения своей жизни, добавил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео встречи Апты Алаудинова с тремя бывшими бойцами ВСУ, изъявившими желание отправиться в зону СВО в составе российской армии. Чеченский лидер заявил, что понимает их отказ воевать за армию, командование которой «зверски» относится к личному составу.

Одним из пленных, фигурирующих на видео, является Валерий Шевченко. Он рассказал, что сдался российским войскам в плен при первой возможности. О нем не рассказывали до тех пор, пока его близкие не оказались в безопасности, отметил Кадыров.