Военный эксперт назвал основной дальнобойный БПЛА России в зоне СВО Военэксперт Дандыкин: «Герань-2» является основным дальнобойным БПЛА России

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Основным дальнобойным беспилотником России в зоне специальной военной операции на Украине является «Герань-2», заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с Lenta.ru военный эксперт отметил, что БПЛА может пролетать несколько сотен километров.

Основной дальний ударный дрон — это «Герань-2». Он может лететь несколько сотен километров и долетать до Западной Украины, — пояснил Дандыкин.

Он подчеркнул, что кроме известных дронов на вооружении ВС РФ есть и разведывательные БПЛА «Орион», а также «Иноходец», который может выполнять ударные функции. По словам Дандыкина, сейчас российская армия ожидает появление дрона «Охотник», который будет работать в паре с истребителями пятого поколения. Как уточнил эксперт, этот БПЛА представляет собой «серьезную машину», которая может нести несколько тонн ракетной и бомбовой нагрузки. Он добавил, что особой необходимости в дальнобойных дронах у России нет — есть более дешевые способы наносить удары.

Военный эксперт Александр Храмчихин ранее заявил, что в России необходимо наладить массовое производство лазерного оружия, которое будет заточено под уничтожение беспилотных летательных аппаратов. По его словам, специалистам необходимо сосредоточиться на противодействии дронам, а не спутникам в космосе.