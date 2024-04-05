Что сейчас происходит в зоне СВО: последние новости и события 5 апреля

Фото: МО РФ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах продолжают обсуждать главные новости и события СВО сегодня, 5 апреля 2024 года. Какие интересные факты они озвучили? Подробнее — в материале NEWS.ru.

Что известно об ударе ВСУ по российским самолетам

«Этой ночью ВСУ осуществили пуск беспилотников на российские территории. Основной удар пришелся по аэродрому Морозовск в Ростовской области, куда украинские формирования направили 44 дрона. Точный тип неизвестен, он будет понятен при изучении обломков, однако с высокой долей вероятности это те же самые БПЛА, что противник использует в последние недели. Из них 26 беспилотников были сбиты расчетами ЗРПК „Панцирь-С1“, а 18 — стрелковыми отрядами. Судя по появившимся в Сети видео, дроны шли на предельно малой высоте, что повышало их скрытность от средств радиолокационного обнаружения. Серьезных повреждений инфраструктуры не зафиксировано — обломки задели несколько зданий на объекте. Также была повреждена подстанция, из-за чего на время пропало электричество», — передает «Рыбарь».

По информации авторов канала, одновременно с этим ВСУ атаковали и аэродром в Ейске, где силы местных подразделений ПВО уничтожили десять БПЛА.

«Все они упали у берега Азовского моря, а летели, судя по всему, со стороны Запорожской/Днепропетровской области. Еще как минимум один БПЛА ВСУ поразили на подлете к аэродрому базирования стратегической авиации в Энгельсе. Не совсем ясно, почему дрон был один: возможно, летящих в этом направлении аппаратов было больше, но их сбили над Ейском и Морозовском. Благодаря действиям расчетов ПВО удалось избежать серьезных последствий налетов — сообщения украинских ресурсов о якобы уничтожении шести самолетов являются плодом фантазии пропагандистов противника. На примере последних атак видно, насколько повысились возможности противника по поражению объектов на удалении от ЛБС. Это вновь поднимает вопрос и о мерах противодействия (стрелковые отряды раз за разом доказывают эффективность), и мерах защиты авиации на базах. Пресловутые ангары, о которых было не раз сказано, по какой-то причине до сих пор являются чем-то необыкновенно сложным в реализации», — добавил источник.

Telegram-канал «Два майора» также пишет, что российские самолеты не пострадали в ходе атаки ВСУ.

«По аэродрому в Морозовском районе Ростовской области. Ночная массированная атака БПЛА ВСУ не повредила самолеты в этот раз. Все знакомые военлеты говорят, что все стальные воздушные каратели целые. А вот про электроподстанцию, да, еще утром губернатор сказал о ее повреждениях», — подчеркнул источник.

В Минобороны РФ подтвердили информацию о сбитых беспилотниках.

«В течение прошедшей ночи и раннего утра 5 апреля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БПЛА), Саратовской (1 БПЛА), Курской (1 БПЛА) и Белгородской (1 БПЛА) областей, а также над территорией Краснодарского (6 БПЛА) края», — добавили в ведомстве.

Фото: МО РФ

Какой удар по авиации ВСУ нанесла уже Россия

«Новая серия ударов нанесена по объектам военной инфраструктуры противника в Харьковской области. Минувшей ночью взрывы звучали в районе н. п. Коротич, что к западу от Харькова. В Коротиче располагается небольшой спортивный аэродром, который служит тренировочной базой для операторов БПЛА и площадкой запуска украинских дронов. Также с территории этой авиабазы отправлялись и вертолеты противника по направлению к границе с Белгородской областью. Несколько объектов было поражено и в Изюме: здесь вероятными целями стали ПВД противника с резервами ВСУ, готовящимися к отправке на Купянское направление и в район Часова Яра», — сообщил военкор Евгений Поддубный.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Что сейчас происходит у Часова Яра

«По Часову Яру. Я бы не стал торопиться с новостями о закреплении наших подразделений на окраинах города. Да, мы подошли к микрорайону Канал с востока. Однако заходить в город по единственной дороге — самоубийственно. Думаю, после закрепления на восточной окраине мы начнем подтягивать северный и южный фланги, чтобы по заведенной уже традиции взять город в клещи. А для этого надо, с одной стороны, продавливать Богдановку, двигаться на Калинино и заходить с северо-востока. А с другой — продолжать движение от Красного по трассе 0504, чтобы заходить с юго-востока. И там и там мы на месте не стоим, продолжая давить противника», — сообщил военкор Александр Коц.

«По Часову Яру на утро 5 апреля. После вчерашнего штурма десантники закрепились в лесу — в непосредственной близости перед домами, в паре сотен метров от ПТУ-77 (Часовоярский лицей) и стадиона, куда до этого активно насыпали российская артиллерия и ВКС. Из домов на улицах Зеленой и Горбатова (со стороны трассы О-0506) в непосредственной близости от позиций ВДВ, а также на первой линии в микрорайоне Новый выбиваются засевшие вэсэушники. Украинские источники также подтверждают, что российские войска постепенно продавливают оборону переднего края с востока города», — писала сегодня «Военная хроника».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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