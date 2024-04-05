Медведчук раскрыл реальное положение дел в экономике Украины Медведчук: Украина не способна обеспечивать базовые потребности граждан

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Виктор Медведчук

Реальное положение дел в экономике Украины с каждым днем все очевиднее показывает неспособность нынешней власти обеспечить базовые потребности населения страны, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру». По его словам, разрыв между «победной» повесткой и положением этой страны ежедневно усиливается, вопреки заверениям киевских властей об экономических успехах.

На бумаге и в эфире все хорошо, но реальность — ухудшение уровня жизни в стране, тотальная бедность украинцев и крах экономики, — продолжил политик.

Рост ВВП этой страны на 5% по итогам 2023 года, о котором отчитывались украинские власти, отмечен на фоне предыдущего падения в 29,1%, а рост экспорта 8% — после практически двукратного падения в прошедшие два года, подчеркнул Медведчук. Он напомнил, что дефицит бюджета Украины находится на уровне 47% всех расходов и критически зависим от заимствований. Политик также отметил критическую ситуацию в энергосфере страны, о которой руководство страны пытается умолчать.

Украинский народ цинично обманывают. А вот цена такого обмана — блэкаут в ряде регионов страны, — говорится в сообщении.

Ранее немецкий журналист Вольфганг Мюнхау заявил, что экономика стран Европейского союза, в частности Германии, находится в тяжелой ситуации из-за финансирования Украины и большого количества введенных против России санкций. По его мнению, экономика ФРГ оказалась на краю пропасти, а вслед за ней туда могут упасть и другие страны ЕС.