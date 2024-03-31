В Германии заявили, что Украина привела экономику ЕС к краю пропасти El País: поддержка Украины обернулась падением в пропасть экономики ФРГ и ЕС

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Предупреждающие забастовки в сталелитейной промышленности Восточной Германии

Экономика стран Евросоюза и, в частности, Германии находится в тяжелой ситуации из-за большого количества санкций против России, а также из-за финансирования Украины, передает El País со ссылкой на слова немецкого журналиста Вольфганга Мюнхау. По его мнению, немецкая экономика находится на краю пропасти, а в след за ней в пропасть падают и другие страны ЕС.

СВО на Украине и последовавшие за ней антироссийские санкции поставили экономику ФРГ на край пропасти, — отметил он.

Журналист добавил, что ради Украины власти ФРГ вынуждены урезать выделение средств на поддержку внутреннего бизнеса, а на фоне этого наблюдается промышленный спад. При этом наблюдается такая ситуация, что проблемы Германии плавно перетекают на другие страны Европы. Причиной тому служит факт того, что соседи ФРГ слишком сильно интегрированы в ее экономику, Кроме того Евросоюз сильно зависит от взносов Берлина в бюджет организации.

Ранее руководство Международного валютного фонда напомнило Украине, что в течение 2024 года она должна вернуть $2,9 млрд, а в последующие семь лет Киеву нужно будет выплатить еще $11,5 млрд в рамках покрытия займов. В прошлом году Украина отдала МВФ $3,4 млрд, она является третьим крупнейшим должником организации.