МВФ напомнил Украине о многомиллиардных долгах МВФ: в 2024 году Украина должна выплатить $2,9 млрд долгов

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В текущем году Украина должна выплатить долг в размере $2,9 млрд, говорится в сообщении Международного валютного фонда. В следующие семь лет от страны ждут еще $11,5 млрд в рамках покрытия займов. При этом уточняется, что Украина является третьим крупнейшим должником МВФ.

Долг в размере $2,9 млрд составляет 6,4% бюджета Украины. Сумма выплат Международному валютному фонду изменяется в зависимости от доходов страны. Так, например, в прошлом году Украина отдала МВФ $3,4 млрд.

Украинская экономика продолжала демонстрировать замечательную устойчивость в 2023 году, хотя вновь возникают препятствия, — отметили в Международном валютном фонде.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд потребовал от Украины продать два государственных банка. Речь идет о Сенс-банке и Укргазбанке. Уточняется, что для реализации этого решения Киеву будет необходимо пересмотреть законопроект о приватизации кредитно-денежных организаций. Его планируют представить депутатам Верховной рады в мае.

В настоящий момент МВФ ищет консультанта для совершения сделки. Кандидаты на эту роль будут рассматриваться исходя из нескольких критериев.