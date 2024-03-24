МВФ потребовал от Украины продать два государственных банка Украина готовит к продаже Сенс-банк и Укргазбанк по требованию МВФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Международный валютный фонд потребовал от Украины продать два государственных банка, говорится в обновленном меморандуме МВФ. Речь идет о Сенс-банке и Укргазбанке. Уточняется, что для реализации этого решения Киеву будет необходимо пересмотреть законопроект о приватизации кредитно-денежных организаций.

Мы подготовим к продаже два системных государственных банка, Сенс-банк и Укргазбанк, путем выбора и назначения признанного на международном уровне финансового консультанта в рамках прозрачной процедуры к концу мая 2024 года при участии международных финансовых организаций в качестве наблюдателей, — говорится в сообщении.

Кандидаты на роль консультанта будут рассматриваться исходя из нескольких критериев, уточнили в фонде. Основными из них являются опыт международных продаж финансовых учреждений и предоставление детального плана сделки.

Ранее сообщалось, что в 2024 году страны Европейского союза хотят выделить на военную помощь Украине €21 млрд. Первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскиста уточнил, что эта планка пока точно не определена, действительный объем поддержки может оказаться выше.