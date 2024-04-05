В ВСУ назвали очень сложной ситуацию в районе Часова Яра Восточное командование ВСУ: ситуация в районе Часова Яра остается сложной

Фото: МО Украины

Ситуация в районе Часова Яра остается очень сложной для ВСУ, сообщил агентству Reuters представитель восточного командования Вооруженных сил Украины Андрей Задубинный. По его словам, бои там продолжаются.

Ситуация там очень сложная, бои продолжаются, — заявил Задубинный.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что бойцы Вооруженных сил России вошли в пригород Часова Яра, расположенного в Донецкой Народной Республике. По его словам, украинские военные за год возвели в городе серьезный укрепрайон, поэтому российские военнослужащие продвигаются выверенно, а сам город заминирован.

Гагин уточнил, что от российских позиций до самого города остается около полукилометра. Он подчеркнул, что у противника «было около года для подготовки к этому штурму» и он подготовился.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов заявил, что взятие Часова Яра станет переломным моментом в битве за Донбасс. По его словам, это откроет путь российским военным на Краматорск и Славянск, где расположены крупные заводы по ремонту военной техники. Взятие города «будет означать, что битва за Донбасс закончена», считает эксперт.