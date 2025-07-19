Трамп довел Зеленского до ручки, величайший урон логистике ВСУ: что дальше

Президент США Дональд Трамп вынудил украинского лидера Владимира Зеленского бросить все резервы в зону боевых действий, ВС РФ под руководством министра обороны Андрея Белоусова уничтожают железнодорожную инфраструктуру на Украине, мигрантов после скандала с фурой в Подмосковье требуют выгнать — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Украинцам пора колотить гробы — Зеленский дал сигнал

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился бросить все резервы для удержания территорий в ближайшие 50 дней, сообщает Telegram-канал «Легитимный». Именно в этот период глава США Дональд Трамп посоветовал заключить мир, пригрозив в противном случае ввести против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Однако, как полагают эксперты, это время было дано российским военным для разгрома украинской армии. Это, по мнению экспертов, привело к резкой реакции со стороны Зеленского.

«Зеленский распорядился бросить все резервы для удержания территории в эти условные „50 дней Трампа“. Приказал даже идти в контрнаступление и не жалеть живую силу. Зеленский распорядился любой ценой и всеми силами удержать позиции. Как поясняет источник, неважно, что будет потом, важно именно сейчас», — пишет «Легитимный».

Между тем депутат Верховной рады Александр Дубинский отметил, что приказ Зеленского, данный ВСУ, — стоять до конца может сжечь последние резервы армии, обескровив фронт.

«Зеленский, очевидно, отдаст приказ стоять любой ценой. И это будет ловушка, учитывая „растяжимость“ обещаний США и постоянные качели. Делая ставку на „последний рывок“ и удержание территорий, Зеленский начинает играть по правилам Путина, сжигая последние резервы, чем ускоряет обескровливание фронта», — отметил депутат.

Распоряжение Зеленского бросить все силы на удержание территорий обернется для Украины настоящей «черной полосой», уверены российские пользователи соцсетей.

Владимир Зеленский Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Будут горы трупов. Будет гореть вся Украина. Еще ни один приказ Зеленского не сыграл на руку ВСУ. Кажется, в ближайшие 50 дней мир ждет жаркое зрелище», — написали комментаторы.

После того как резервы ВСУ из-за «контрнаступления» будут истрачены, на Украине стоит ожидать ужесточения мобилизации и понижения возраста призыва, а к осени планируется объявление обязательной широкой мобилизации женщин, пишет «Легитимный». Telegram-канал INSIDER BLACK, в свою очередь, отметил, что девушек начнут бросать на фронт уже осенью.

«С осени в Киеве планируется объявление мобилизации женщин. Подготовка уже началась: ведется обновление баз данных, уточнение военно-учетных специальностей и разработка юридических механизмов для призыва. Согласие на мобилизацию женщин стало одним из условий получения очередного пакета помощи от США и стран Европы, речь идет о поставках боеприпасов, бронетехники и систем ПВО. Запад требует от Украины „всеобъемлющего участия населения в обороне“ и ужесточения внутренней мобилизационной политики. Мобилизация женщин может начаться уже в сентябре, сначала на добровольной основе, затем с элементами принуждения», — говорится в сообщении канала.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец тем временем заявил, что за 50 дней российские военные возьмут под контроль полсотни населенных пунктов в зоне СВО.

«ВС РФ в среднем за последние дни на Донецком направлении берут под контроль примерно два, а то и три населенных пункта. За 50 дней, если взять хотя бы усредненный показатель, это может быть полсотни взятых пунктов», — отметил он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Баранец добавил, что заявления Трампа не должны отвлекать от выполнения ключевых задач СВО. Военный обозреватель подчеркнул, что сейчас для ВС России важно выйти на административные границы ДНР.

Аналитики международного агентства Associated Press считают, что Москва использует 50-дневный ультиматум для развития своего наступления сразу на нескольких направлениях. По мнению обозревателей, у России появилось «дополнительное время», в то время как нехватка живой силы и боеприпасов вынуждает ВСУ сосредотачиваться на удержании позиций.

Ехал поезд к ВСУ, да сгорел он на ходу

Российские военные в ночь на 19 июля разбомбили поезда и железные дороги под Днепром. В частности, точный удар был нанесен ВС РФ по локомотиву на станции Богуславська и электровозу на перегоне в селе Морозовское в Днепропетровской области, что привело к повреждению рельс и разрушению контактной сети, пишет Telegram-канал «Донбасский партизан». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Морозовское, Днепропетровская область. В момент маневров на перегоне прямым попаданием поражен электровоз серии ВЛ80, принадлежащий УЗ. В результате: разрушение контактной сети на участке в 180 м, обрыв ЛЭП-6 кВ, повреждение двух рельсов на кривом участке. Тактическая цель достигнута: прерван транзит по направлению Павлоград — Синельниково — Покровск, где осуществляется переброска резерва ВСУ. Богуслав, Днепропетровская область. БПЛА нанес точный удар по локомотиву на станции Богуславська, где формировались составы компании „Павлоградуголь“. Поврежден тепловоз TEM-2, выведен из строя дизельный отсек, разрушено до 50 м контактной сети. Удар вызвал остановку транзита на перегоне не менее чем на четыре часа», — сообщили авторы канала.

Российские военные в последние недели активно наносят удары по железнодорожной логистике ВСУ, что причиняет грандиозный ущерб обороноспособности армии и украинскому бюджету, отметил украинский Telegram-канал «Легитимный». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Мы предупреждали, что в какой-то момент Кремль осознает, что может вынести всю ж/д логистику на Украине, что нанесет грандиозный ущерб для обороноспособности армии и бюджету страны. Россияне выносят весь железнодорожный транспорт на участке Днепр — Доброполье. Недавно накрыли целый состав в Доброполье Донецкой области, которое сейчас является неким логистическим хабом для Покровской битвы. Сейчас на Приднепровской ж/д образовался дефицит локомотивов, тепловозов и электровозов, что угрожает снабжению», — пишут авторы канала.

Вследствие российских ударов на Покровском и Южно-Донецком направлении начались огромные проблемы, добавил «Легитимный»

«ВСУ отступают, и скоро украинских военных в Покровске — Мирнограде может ожидать сначала оперативное окружение, а после котел, если Банковая не отправит очередную партию живой силы», — заметил источник.

В сложившейся ситуации ВСУ остается только надеяться на чудо, поскольку прогноз для них неутешительный, а помощи ждать не от кого, отметили российские пользователи в соцсетях.

«Вот это красота. Украина в огне, ПВР разнесены в щепки, железные дороги подбиты. Вээсушников зажали в тиски со всех сторон», — написали комментаторы.

Вооруженные силы России в ночь на 18 июля провели серию координированных ударов по объектам оперативно-тыловой инфраструктуры ВСУ. Целями стали железнодорожные узлы, базы хранения техники, точки временной дислокации, объекты снабжения и логистики.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВКС России нанесли авиаудар планирующей бомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Родинское в ДНР, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен в часы максимальной заполненности объекта личным составом с применением авиабомбы, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции. Также в районе населенного пункта Ольговка в Херсонской области российские силы поразили пункт управления беспилотной авиацией 39-й бригады ВСУ. Для удара использовали управляемую ракету класса «воздух — поверхность».

В Харьковской области тем временем был нанесен удар по территории нефтебазы, которая использовалась для временного хранения резервных емкостей дизельного топлива и масел, применяемых в инженерной технике ВСУ. В Краматорске «Герани» поразили два объекта, используемые украинскими военными в качестве прикрытых тыловых складов; в Андреевке Запорожской области был атакован пункт временной дислокации инженерных подразделений и батальона РЭБ ВСУ, сообщил «Донбасский партизан». Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Наглые мигранты попали в немилость

На границе Московской области 14 июля вспыхнул скандал: на одной из парковок, расположенных вдоль трассы, мигранты перекрыли дорогу военному грузовику, перевозившему оборудование для солдат. Водитель возмутился и потребовал для иностранцев наказания.

Конфликт произошел на парковке для фур, расположенной вдоль одной из подмосковных трасс. По словам водителя машины, рабочие из Таджикистана и Узбекистана заблокировали ему дорогу и стали указывать, где можно парковаться и ездить.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Сюда надо по-любому дружину присылать какую-то и наводить порядок. Специально фурами перекрыли мне выезд. Я не могу выехать. Вы что? Это русская земля! Пока русские воюют, эти совсем обнаглели», — сказал водитель.

Депутат Госдумы Александр Бородай, комментируя этот инцидент, заявил, что мигрантов следует депортировать из страны.

«Я считаю, что иностранных рабочих надо выкидывать из страны с волчьим билетом за [перекрытие дороги военному авто]. Они, видимо, не понимают, куда они приехали, считают, что это территория, которую они могут захватить, подчинить своим представлениям о жизни и внутренним законам. А нам, коренным жителям страны, русским и представителям других коренных народов, это совершенно не нужно», — подчеркнул он.

Между тем член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что перекрытие иностранцами дороги военному транспорту является уголовным преступлением. По его словам, если соответствующие данные подтвердятся, то мигрантов могут лишить свободы до 10 лет. Также депутат обратил внимание на то, что иностранцы могли действовать по указанию кураторов из враждебной РФ страны.

Член СПЧ Кирилл Кабанов в свою очередь обратил внимание, что иностранцы, перекрывшие дорогу военному грузовику, остаются безнаказанными. Он уточнил, что будет обращаться к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку не только действий иностранцев, но и правоохранительных органов, которые никак не отреагировали на произошедшее.

Также Кабанов заявил, что, если мигранты перекрыли дорогу умышленно и с какими-то негативными мотивациями, можно будет говорить о попытке возбуждения уголовного дела о дискредитации армии. По его словам, в последнее время иностранные граждане «ведут себя не просто вызывающе, а провоцируют».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Адвокат и правозащитник Александр Карабанов объяснил, что действия иностранцев могут быть квалифицированы по статье 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». По ней можно лишиться свободы на срок до пяти лет.

Тем временем адвокат Дмитрий Джулай заявил, что действия мигрантов могут быть квалифицированы по статье 267.1 УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Она предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.

Что касается вопроса, действительно ли в действиях мигрантов был состав преступления, то адвокат Вадим Багатурия выразил сомнения по этому поводу. Он предположил, что это, возможно, был сугубо личный конфликт.

«За одного мигранта мог вступиться другой мигрант, запросто водитель этого военного грузовика мог сказать что-нибудь относительно их национальности, и закрутилось», — отметил он.

Багатурия подчеркнул, что иностранцы не избивали водителя, не крали груз из военной машины, не пытались ее поджечь, то есть, по его словам, не сделали ничего, за что против них может быть возбуждено уголовное дело.

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