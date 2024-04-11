Под Киевом разгромили самую охраняемую ТЭС: новости СВО на вечер 11 апреля

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Атака на ТЭС в представлении ИИ

Военный корреспондент Александр Коц сообщает об уничтожении Трипольской ТЭС, расположенной в Киевской области. Очевидцы опубликовали видео из окна многоэтажного дома с видом на полыхающий объект. Согласно этим кадрам, ТЭС получила существенные повреждения, вся ее территория в огне. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. «Центрэнерго» Украины подтвердило разрушение объекта.

После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1800 МВт являлась крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории региона и крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 11 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

По территории Украины нанесли массированный удар

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о массированном ударе ВС России по объектам в Харькове. По его словам, целью ударов стали объекты энергосистемы, взрывы раздавались как в самом Харькове, так и в соседнем Чугуеве. Подпольщики сообщили как минимум о 16 прилетах. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

В подконтрольной Украине части Запорожской области удар пришелся по месту дислокации ВСУ. Зафиксирован прилет по казарме на окраине Львова. К месту удара направлено много машин скорой помощи, уточнили в подполье.

В поселок Эсхар в Харьковской области попало восемь ракет, прекратили работу ГРЭС-2 и ТЭЦ-2. Удар нанесен по ТЭЦ в Бурштыне, которая питает Ивано-Франковскую и соседние области Украины. По словам Лебедева, другая атака пришлась по окрестностям Киева, предположительно, удар нанесен по Трипольской ТЭС.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Трипольская ТЭС

Системы ПВО Украины не смогли сбить беспилотники «Герань», которые в ночь на 11 апреля атаковали объекты в Николаеве, также сообщил Лебедев. По его словам, БПЛА пролетели в сторону судоремонтного завода и завода «Зоря».

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Атака стала ответом на попытки ВСУ навредить объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России, подчеркнули в ведомстве.

В результате действий ВС РФ была нарушена работа предприятий военной промышленности Украины, а также сорваны переброски солдат ВСУ в зону боевых действий. Кроме того, отметили военные, теперь у противника появились трудности со снабжением подразделений топливом.

Военэксперт рассказал, когда начнется операция по взятию Одессы и Харькова

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что армия России начнет операцию по взятию Одессы и Харькова до конца лета 2024 года. Он не исключил, что оба города войдут в санитарную зону ВС РФ для предотвращения попыток ВСУ атаковать территорию РФ.

Фото: МО РФ

Беспилотники сбили над шестью регионами России

Утром пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать шесть российских регионов в ночь на 11 апреля, задействовав беспилотные летательные аппараты. По данным ведомства, военные Украины пытались атаковать Курскую, Тамбовскую, Белгородскую, Брянскую и Липецкую области, а также Республику Мордовия. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 12 беспилотников.

На территории Воронежской области объявили режим опасности атаки БПЛА. Представители ГУ МЧС России призвали местных жителей сохранять спокойствие. Жителей региона также призвали оставаться в помещениях и не подходить близко к оконным проемам. Гражданам, находившимся на улице, рекомендовали зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг или подземный переход.

Бойцы ВС России встретили огнем украинский десант под Херсоном

Федеральная служба безопасности сорвала высадку диверсантов Вооруженных сил Украины на Тендровской косе в Херсонской области. По данным ЦОС ФСБ, операция ВСУ была спланирована кураторами из Великобритании. В ходе боестолкновений украинский десант был ликвидирован, один солдат ВСУ попал в плен.

Представители ФСБ отметили, что десант ВСУ курировало подразделение Специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS). В ФСБ подчеркнули, что данный факт говорит о непосредственной вовлеченности Лондона в украинский конфликт.

В результате удара ВС РФ по скоплению ВСУ в Одесской области могли быть уничтожены румынские наемники, сообщил Лебедев. По его словам, прилеты пришлись по Ильичевску. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости Федеральная служба безопасности сорвала высадку диверсантов Вооруженных сил Украины на Тендровской косе в Херсонской области

Командир ВСУ заявил, что украинские военные держатся из последних сил

Командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль заявил в Раде, что армия Украины из последних сил держит оборону. Военный призвал парламент принять проект закона об ужесточении правил мобилизации для изменения ситуации на фронте.

Венгрия опасается присоединения НАТО к конфликту с Россией на стороне ВСУ, несмотря на то что руководство Будапешта выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Он подчеркнул, что республика должна быть готовой к обоим вариантам развития событий.

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