В Венгрии призвали готовиться к участию НАТО в украинском конфликте Правительство Венгрии опасается присоединения НАТО к конфликту на стороне Киева

Фото: NATO

Несмотря на то что Венгрия выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, государство опасается присоединения НАТО к конфликту с Россией на стороне ВСУ, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, брифинг которого транслировал телеканал М1. Он подчеркнул, что республика должна быть готовой к обоим вариантам развития событий.

Альянс пока не стал активным участником конфликта, но готовится к практическому участию в войне на стороне Украины и хотел бы создать для этого фонд в размере $100 млрд для координации поставок оружия и обучения [украинских] военнослужащих, — заявил Гуйяш.

Он отметил, что подготовка НАТО к «резкому и неправильному негативному повороту» беспокоит Венгрию. Гуйяш напомнил, что Альянс является оборонительным военным блоком, однако его действия «приближают угрозу новой мировой войны». При этом глава канцелярии считает, что ближайшие полгода определят то, движется ли мир к такому сценарию.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры стран Евросоюза демонстрируют удивительное лицемерие, когда речь касается конфликта на Украине и санкций против России. По его словам, многие политики не могут выразить свою позицию открыто.