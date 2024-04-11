Сийярто указал на лицемерие стран ЕС в отношении России и Украины Сийярто: многие лидеры стран ЕС ведут себя лицемерно в отношении Украины

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петер Сийярто

Лидеры большинства стран Евросоюза демонстрируют удивительное лицемерие, когда речь заходит о конфликте на Украине и санкциях против России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он напомнил, что Венгрия не поставляет оружие Украине, выступает за урегулирование конфликта мирным путем и не поддерживает провалившуюся санкционную политику Брюсселя. Выступление транслировались в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской)

При этом некоторые из его партнеров придерживаются такой же позиции. Выразить ее открыто они не могут, но «выражают свою поддержку в sms-сообщениях».

Это лицемерие сегодня, к сожалению, характеризует всю европейскую политику, особенно военную политику, — сказал Сийярто.

Ранее Сийярто отметил, что нельзя исключать возможность того, что некоторые страны Евросоюза все-таки направят свои войска на Украину. Министр напомнил недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона и подчеркнул, что его действия могут стать нарушением красных линий НАТО. Их смысл состоит в том, что «Альянс не является участником конфликта на Украине», указал он.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии выразил надежду, что предстоящие выборы в Европарламент укрепят позиции за мир на Украине, несмотря на рост напряженности, вызванный вступлением Швеции в НАТО. Дипломат также подчеркнул, что влияние выступающих за мир политиков может возрасти после национальных выборов в некоторых странах Европы.