В Венгрии связали выборы в Европарламент и мир на Украине Сийярто: выборы в Европарламент могут укрепить позиции за мир на Украине

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Петер Сийярто

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС выразил надежду, что предстоящие выборы в Европарламент укрепят позиции за мир на Украине, несмотря на рост напряженности, вызванный вступлением Швеции в НАТО. Венгерский дипломат также отметил, что влияние выступающих за мир политиков может возрасти после национальных выборов в некоторых странах Европы.

Сейчaс вопрос зaключaется в том, смогут ли политики, выступaющие зa мир, победить нa нaционaльных выборaх в Европе, a тaкже в том, будет ли у политиков, выступaющих зa мир, больше мест в Европейском пaрлaменте, чем до сих пор, — пояснил Сийярто.

Он добавил, что если правое крыло на выборах в Европарламент, которые пройдут 6–9 июня, укрепит свои позиции и получит в нем места, то появится гораздо больше шансов для основанного на здравом смысле прагматичного подхода. Это увеличит шансы на рост мирных настроений, уверен дипломат.

Петер Сийярто также подчеркнул, что Будапешт не собирается отказываться от контактов с Москвой на высшем уровне. По его словам, каналы связи должны быть открыты — это увеличивает шансы на мир в будущем.

Я сaм в контaкте со своими коллегaми — министром инострaнных дел РФ Сергеем Лaвровым, вице-премьером по энергетике Aлександром Новaком, вице-премьером — глaвой Минпромторгa Денисом Мaнтуровым, — отметил Сийярто.

Венгерский министр пояснил, что дипломатия — это умение разговаривать даже в сложных условиях и если оппоненты не во всем согласны. К тому же есть области, не подпадающие под действие санкций, заключил дипломат.

Ранее Петер Сийярто сообщил, что совет ЕС пока не ведет разговоры о новом пакете ограничений в отношении России. На сегодняшний день последним пакетом антироссийских санкций Евросоюза является 13-й, уточнил он.