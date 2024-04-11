Одесса «погасла» после взрывов: новости СВО на утро 11 апреля

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

В некоторых частях Одессы после взрывов пропало электричество, сообщило украинское издание «Страна.ua». Подробностей издание не приводило. Информации о пострадавших и разрушениях в результате взрывов не поступало. Местные власти не комментировали ситуацию.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 10 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Четыре украинских дрона атаковали Курскую и Брянскую области

Российская противовоздушная оборона (ПВО) пресекла атаку трех беспилотников ВСУ на Курскую область, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, дроны самолетного типа были сбиты в Фатежском районе.

Старовойт призвал местных жителей не приближаться к обломкам дронов. При обнаружении БПЛА следует позвонить по номеру 112, констатировал он.

ПВО уничтожило над территорией Брасовского района в Брянской области беспилотник ВСУ, сообщил глава региона Александр Богомаз. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В результате инцидента пострадавших среди мирного населения и разрушений нет, уточнил Богомаз. На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.

Фото: МО Украины

Вражеский БПЛА упал на больницу в Липецкой области

Падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на строящееся здание центральной районной больницы произошло в селе Доброе Липецкой области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, жертв в результате инцидента нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В Европе указали на переломный момент на Украине

Конфликт на Украине достиг решающего момента, заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. По его словам, Вооруженные силы России переломят ход конфликта, если США не согласуют дополнительный пакет помощи Киеву.

Российская армия уже скоро будет иметь преимущество 10 к 1 по артиллерийским снарядам, обратил внимание Каволи. Скоро у ВСУ могут закончиться снаряды, а также боеприпасы для средств противовоздушной обороны (ПВО).

Российские войска ударили по ВСУ в память о погибшем офицере под Кременной

Артиллеристы подразделения «Восток V» нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра в память о погибшем офицере пресс-центра группировки войск «Запад» Евгении Половодове, который сопровождал съемочную группу луганского филиала ВГТРК под Кременной и погиб в ходе атаки ВСУ на журналистов. Российские военные заряжают в орудие снаряды с именем погибшего, сообщается в Telegram-канале «Вести Луганск».

Стало известно, что Половодов погиб во время атаки Вооруженных сил Украины на съемочную группу луганского филиала ВГТРК под Кременной. Он организовывал работу журналистов на передовой. Уточняется, что мужчина также сам снимал и делал репортажи с мест боевых действий. У погибшего остались жена, мать и ребенок.

До этого гостелерадиокомпания «Луганск» опубликовала кадры обстрела, в результате которого пострадала съемочная группа телеканала. Снаряд упал прямо за спиной корреспондента Артема Юндаса, который получил контузию. Оператор Денис Шум был госпитализирован с ранением в ногу. Также стало известно, что противник атаковал дважды, второй раз украинские войска использовали беспилотник.

Фото: МО РФ

Киев решил жестко потребовать у Запада ПВО Patriot

«Добрая» дипломатия не принесла успеха, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Теперь он, по его словам, планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot.

Кулеба неоднократно подчеркивал, что Украина благодарна за помощь в сфере безопасности, уточнило издание. В последнее время он также начал публично выражать разочарование по поводу пределов их постоянной поддержки.

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