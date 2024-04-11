Беспилотник ВСУ уничтожен над Брянской областью Богомаз: силы ПВО сбили над Брянской областью украинский беспилотник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Брасовского района в Брянской области беспилотник ВСУ, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Брасовского района силами ПВО Министерства обороны РФ, — говорится в сообщении главы области.

В результате инцидента пострадавших среди мирного населения и разрушений нет, уточнил Богомаз. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что три человека, в том числе двое детей, погибли при атаке ВСУ на село Апанасовка. По его словам, с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство на автомобиль. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.

До этого стало известно, что в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка полностью разрушен жилой дом. Осколки снарядов дали возможность предположить, что атака была проведена с применением РСЗО. При обстреле повреждения получили еще несколько расположенных рядом жилых домов. Жертв в результате атаки зафиксировано не было.