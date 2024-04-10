Двое детей погибли при атаке ВСУ на российский регион Старовойт: двое детей погибли при атаке дрона ВСУ на Курскую область

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Три человека, в том числе двое детей, погибли при атаке ВСУ на село Апанасовка в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. По его словам, с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство на автомобиль. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.

С украинского БПЛА было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района. К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, разделяю с ними это огромное горе, — написал Старовойт.

Ранее в Луганской Народной Республики под обстрел ВСУ попала съемочная группа программы «Вести Луганск». Атака украинской армии произошла на Кременском направлении, где журналисты снимали репортаж. Пострадали два человека: один из корреспондентов получил ранение в ногу, второй — контузию. После обстрела ВСУ пытались добить раненых журналистов из беспилотника.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что при обстреле поселка Климово со стороны ВСУ погибли женщина и ребенок. Еще три человека пострадали. Удар был нанесен по самому центру населенного пункта. В результате атаки загорелся жилой дом, частично повреждены несколько автомобилей.