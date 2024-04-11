Одесса «погасла» после взрывов В ряде районов Одессы после взрывов отключилось электричество

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

В некоторых частях Одессы после взрывов пропало электричество, сообщает украинское издание «Страна.ua». Подробностей издание не приводит. Информации о пострадавших и разрушениях в результате взрывов не имеется. Местные власти не комментировали ситуацию.

Ранее представители южной группировки территориальной обороны ВСУ информировали, что в результате ракетных ударов в Одессе были повреждены объекты критической инфраструктуры, в частности, пострадал энергетический объект. В Вооруженных силах Украины известили о повреждении энергетических объектов в Николаевской области. Также во время удара в Одессе был уничтожен зенитный ракетный комплекс западного производства IRIS-T, две станции противовоздушной обороны оказались разрушены.

До этого, в ночь на 7 апреля, инфраструктурные и военные объекты на территории Украины вновь подверглись массированному удару. Местные СМИ со ссылкой на жителей рассказали, что загорелся нефтеперерабатывающий завод, а также была поражена электроподстанция. Координатор пророссийского подполья в Николаеве уточнил, что в районе аэропорта Харькова была уничтожена система ПВО неизвестного типа.

Кроме того, в Харькове прозвучала серия взрывов. Местные паблики заметили, что было две серии хлопков, был поражен склад оружия.