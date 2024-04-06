В Харькове прогремели новые взрывы

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Серия новых взрывов прозвучала в Харькове, сообщает ТСН. Местные паблики утверждают, что было две серии взрывов — два громких прилета и четыре потише.

По некоторым данным, в Харькове был поражен склад оружия. Местные власти ситуацию не комментировали.

Сейчас воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины.

Ранее стало известно о громких звуках в Одессе и Очакове Николаевской области. Несколько взрывов прогремело в областном центре Харьковской области на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги в городе.

Накануне взрывы гремели в Запорожье. Как уточнил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, они стали следствием работы российского комплекса «Искандер». По его словам, взрыв произошел на промплощадке завода «Мотор сич».

Метро областного центра Харьковской области на северо-востоке Украины возобновило работу после того, как было приостановлено утром 5 апреля, заявляли в метрополитене. В настоящий момент движение поездов производится по всем линиям.