Серия взрывов раздалась в Запорожье и Харькове «Общественное»: в Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Фото: t.me/dsns_telegram

Несколько взрывов прогремело в областном центре Харьковской области на северо-востоке Украины, сообщил местный телеканал «Общественное». Согласно его информации, взрывы раздались на фоне объявленной ранее воздушной тревоги в городе.

В Харькове слышна серия взрывов, сообщают корреспонденты «Общественного», — говорится в публикации.

Украинский телеканал уточнил, что за последние 20 минут это уже третья серия взрывов, прогремевшая в Харькове. Глава города Игорь Терехов не комментировал данную информацию.

Вместе с этим взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье. Как написал в Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, они стали следствием работы российского комплекса «Искандер». По его словам, взрыв произошел на промплощадке завода «Мотор сич».

На предприятии производятся авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников, а также собираются двигатели для военных самолетов и вертолетов, а также осуществляется ремонт боевой техники ВСУ, — написал Рогов.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах на территории Одесской области, где также была объявлена воздушная тревога. Было зафиксировано как минимум три прилета.