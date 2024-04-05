Несколько взрывов прогремело в областном центре Харьковской области на северо-востоке Украины, сообщил местный телеканал «Общественное». Согласно его информации, взрывы раздались на фоне объявленной ранее воздушной тревоги в городе.
В Харькове слышна серия взрывов, сообщают корреспонденты «Общественного», — говорится в публикации.
Украинский телеканал уточнил, что за последние 20 минут это уже третья серия взрывов, прогремевшая в Харькове. Глава города Игорь Терехов не комментировал данную информацию.
Вместе с этим взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье. Как написал в Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, они стали следствием работы российского комплекса «Искандер». По его словам, взрыв произошел на промплощадке завода «Мотор сич».
На предприятии производятся авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников, а также собираются двигатели для военных самолетов и вертолетов, а также осуществляется ремонт боевой техники ВСУ, — написал Рогов.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах на территории Одесской области, где также была объявлена воздушная тревога. Было зафиксировано как минимум три прилета.