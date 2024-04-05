Стало известно о состоянии метро Харькова после взрывов Метро Харькова объявило о возобновлении работы после ее приостановки

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Метро областного центра Харьковской области на северо-востоке Украины возобновило работу после того, как она была приостановлена утром 5 апреля, сообщили в Telegram-канале метрополитена. На территории города прогремели взрывы. Как уточнили в метрополитене, в настоящий момент движение поездов производится по всем линиям.

Возобновлено движение поездов по линиям метрополитена, — говорится в публикации.

Об утренних взрывах в Харькове в Telegram-канале сообщал глава города Игорь Терехов. Мэр призывал местных жителей оставаться в укрытиях. На территории города звучали сирены воздушной тревоги.

Ранее Терехов сообщил, что администрация Харькова подготовила план эвакуации местных жителей, однако на сегодняшний день в этом нет необходимости. Он призвал не нагнетать ситуацию и довериться Вооруженным силам Украины. При этом мэр отметил, что «никакой паники в городе нет».

Также ранее глава Харькова сообщал о разрушении практически всей критической энергетической инфраструктуры города. Терехов признал, что восстановить ее в короткие сроки не представляется возможным. По его словам, это крайне тяжелая ситуация для городской энергетической отрасли.