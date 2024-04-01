Почти вся энергоинфраструктура Харькова разрушена Мэр Харькова заявил о разрушении почти всей критической энергоинфраструктуры

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Практически вся критическая энергетическая инфраструктура областного центра Харьковской области была разрушена, сообщил в интервью украинскому изданию Liga.net глава города Игорь Терехов. Мэр признал, что восстановить ее в короткие сроки не представляется возможным. По словам Терехова, это крайне тяжелая ситуация для энергетической отрасли.

Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита... Ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая, — заявил Терехов.

Глава Харькова добавил, что в городе разрушены «все трансформаторные подстанции». По его словам, во время блэкаута местные жители активно посещают пункты обогрева и школы. Там они могут получить бесплатное питание.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Еще один взрыв прогремел на территории Харьковской области. Терехов подтвердил эту информацию, он заявил, что в городе громко.

До этого Минобороны России сообщило, что воздушно-космические силы РФ вывели из строя объекты энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины. По данным ведомства, по ним был нанесен комплексный удар с использованием ракет высокой дальности и беспилотников.